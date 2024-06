Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito em uma residência frequentemente associada ao uso de entorpecentes. Após uma busca pessoal, foram encontrados com ele R$ 632,00 em dinheiro, um celular Motorola e uma porção de crack. Ele confessou ter gasto a maior parte do dinheiro com drogas, prostituição e a compra de um celular no valor de R$ 1.200,00.

Diante dos fatos, o jovem foi preso e conduzido à delegacia de polícia de Mirassol, onde foi registrado um boletim de ocorrência por porte de drogas e apreensão de objetos. Após prestar depoimento, o autor foi liberado.