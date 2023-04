Polícia Militar prende rapaz por tráfico de drogas no bairro “Sonho Meu”

Policiais militares da 3ª CIA de Votuporanga prenderam na tarde desta terça-feira, dia 25, um indivíduo por tráfico de drogas pelo bairro “Sonho Meu” – zona sul da cidade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, nesta tarde policiais prenderam em flagrante indivíduo por tráfico de drogas em Votuporanga.

Durante operação para intensificar o policiamento preventivo pelo Bairro Sonho Meu, com as equipes do Radiopatrulhamento e da DEJEM, foi avistado um indivíduo adentrando em um veículo de aplicativo, que ao perceber as equipes tentou se esconder se abaixando dentro do veículo.

Devido a atitude suspeita, bem como já ser conhecido nos meios policiais pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas, inclusive com várias denúncias em seu desfavor, e de ter sido preso recentemente pelo crime de receptação de uma motocicleta, foi realizada a abordagem ao veículo.

Após busca pessoal foi localizado com o suspeito várias porções de cocaína, uma porção grande de maconha e pedras de crack.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o indivíduo permaneceu preso.