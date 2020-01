Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas em Votuporanga

Na noite desta segunda-feira (13), policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Rio Solimões, no bairro Jardim Brisas Suaves, em Votuporanga/SP, quando visualizaram um indivíduo de 18 anos em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

De acordo com informações, ao perceber a aproximação da viatura policial, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos militares, que perceberam certo nervosismo por parte do suspeito; já em busca pessoal, foi localizado em uma pochete uma quantia em dinheiro supostamente proveniente do tráfico de drogas, assim como diversas porções de crack, cocaína e maconha.

Diante do exposto, o indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.