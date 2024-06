POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS EM BURITAMA

Neste sábado (08), policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior abordaram um indivíduo em atitude suspeita no bairro Jardim Alvorada, em Buritama/SP.

Durante a revista, foram encontrados com o suspeito 9 gramas de cocaína, 63 gramas de crack e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas.

