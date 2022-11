Acidente grave mata duas pessoas na BR-153 em Jaci

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente na madrugada desta sexta-feira, (18/11/2022), por volta das 2h30, no km 90 da BR-153, em Jaci (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda por motivos a serem apurados, um Corsa teria batido de frente com um caminhão. Um homem de 49 anos e Bruna Morales Dornelas, de 22 anos, (foto), morreram na hora. Bruna é sobrinha de Jean Dornelas, atual presidente do Procon de São José do Rio Preto (SP).

Duas mulheres, que também estavam no Corsa, foram socorridas com lesões leves para o Hospital de Base de Rio Preto. Já o motorista do caminhão não se feriu.

O trânsito precisou seguir por apenas uma faixa até por volta das 7h da manhã, quando a pista foi totalmente interditada para o trabalho da perícia. As causas serão investigadas e o trânsito no local agora segue normalmente.

Gazeta do Interior