POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO DO PRÓPRIO TIO

Ontem (19), policiais militares da 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante um indivíduo pelo crime de Tentativa de Homicídio na cidade de Pontalinda.

A equipe foi acionada via COPOM para atender à ocorrência, na qual a vítima, um homem, estaria com várias perfurações de faca, sendo socorrida para a UPA de Jales e encaminhada à Santa Casa, posteriormente. No local, os policiais descobriram que o autor da agressão era o sobrinho da vítima, que o atacou com socos, chutes e, posteriormente, facadas, fugindo em seguida.

Com a identificação do suspeito, uma operação conjunta entre a Força Patrulha e o Grupo Patrulha foi realizada, resultando na prisão do autor na casa de sua avó. A faca utilizada no crime foi encontrada sobre o telhado da residência. O autor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jales, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Imagem meramente ilustrativa.

www.votunews.com.br