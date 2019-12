Confira dicas para preparar uma ceia de Natal saudável

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado lista uma série de procedimentos para garantir a alimentação saudável neste fim de ano. Confira:

– Evite a contaminação cruzada, ou seja, usar a mesma tábua de corte para o preparo de mais de um tipo de alimento;

– Lave muito bem as mãos antes de preparar qualquer tipo de alimento, nas trocas de atividades e após utilizar o banheiro;

– Procure cozinhar os ovos por cerca de sete minutos;

– Cozinhe adequadamente os alimentos;

– Evite o cruzamento de alimentos crus com alimentos cozidos e mantenha a higiene do local de preparo de alimentos, bem como de utensílios e equipamentos;

– Beba somente leite fervido ou pasteurizado/esterilizado;

– Todas as frutas, verduras e legumes precisam ser bem higienizados antes do consumo. Para isso, lave os ingredientes em água corrente tratada e deixe-os de molho em água (um litro) com hipoclorito de sódio (uma colher de sopa) por 30 minutos. Enxágue cuidadosamente em água potável para reduzir a possibilidade de contaminações;

– Evite comprar ou preparar ovos que apresentem a casca trincada, rachada ou suja e procurar mantê-los sob refrigeração.

FONTE: Informações | Agência Brasil