POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Na manhã desta segunda-feira, dia 30, equipes de Força Tática do Batalhão tomaram conhecimento de dano ao patrimônio público, ocorrido pela Delegacia de Polícia Civil de Sud Menucci onde, na madrugada, um indivíduo chutou a porta de entrada, provocando danos no local, se evadindo em seguida.

Após colherem informações das características físicas do acusado, que foi filmado pelo circuito de câmeras do prédio praticando o crime, realizaram diligências pela cidade e o localizaram, em uma casa abandonada. Com ele nada de ilícito foi localizado.

Indagado, o autor, pessoa de 22 anos, morador da própria cidade, admitiu ter cometido o crime após ingerir álcool e drogas, sendo preso em flagrante e conduzido ao DP de Pereira Barreto, onde foi autuado e recolhido ao cárcere, à disposição da Justiça.