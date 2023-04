Polícia Militar prende acusados de tráfico na praça do Tobogã em Votuporanga

Um pulou de moto e tentou se esconder, mas foi preso em quintal

Dois envolvidos com o tráfico de drogas em Votuporanga – um deles menor- foram presos ontem (22) pela Polícia Militar.

Foi durante patrulhamento de Força Tática, juntamente com a equipe de ROCAM (motos).

Havia denúncias de duas pessoas em uma moto traficando pelas proximidades da praça Tobogã, na Zona Norte.

As equipes se deslocaram para o local, onde os policiais avistaram e abordaram a referida motocicleta com os dois indivíduos.

Durante a interceptação, o garupa menor, pulou da motocicleta e saiu correndo pulando muros e telhados, onde com apoio das vtrs do CGP 3 e Vtr 333 foi realizado o cerco e detido no quintal de uma residência.

Com ele foram encontradas duas porções de maconha. Já com o condutor da motocicleta, mais duas porções de maconha, sendo uma grande e uma pequena.

Ambos foram levados à Central de Polícia e ficaram recolhidos, aguardando decisão da justiça.