Polícia Militar fiscaliza saidinha temporária na área do Batalhão da região de Votuporanga

A Polícia Militar, através do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, fiscalizou as medidas a serem cumpridas na última saída temporária do sistema prisional.

Só nessa área foram 253 (duzentos e cinquenta e três) fiscalizados, dos quais 240 cumpriram as condições impostas, como por exemplo, a permanência no domicílio no período noturno. Foram 13 (treze) casos de descumprimento nos 49 (quarenta e nove) municípios abrangidos pelo 16º BPM/I, sendo que desses 13 (treze), 07 (sete) foram flagrados no descumprimento e perderam este benefício, sendo então reconduzidos ao sistema prisional.

As ações de fiscalização de saída temporária têm sido uma importante ferramenta de prevenção ao crime em nossa região, pois o detento que tem este benefício, ao ser fiscalizado, terá uma possibilidade muito menor de delinquir neste período e vir a cometer algum tipo de crime e aqueles que descumprirem as medidas impostas, ao serem flagrados no descumprimento, perdem imediatamente o benefício, retornando ao cárcere.