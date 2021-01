Polícia Militar de Votuporanga recupera betoneira furtada

Após intensificar o patrulhamento e abordagens à indivíduos suspeitos de furtos em construções na cidade de Votuporanga, a equipe da Polícia Militar recuperou uma betoneira furtada na cidade.

Os Policiais foram informados que alguns indivíduos haviam abandonado uma betoneira no Bairro Boa vista e ao chegarem no local encontraram a betoneira que havia sido furtada no último domingo (10), no bairro Moriá.