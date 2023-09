Polícia Militar de Votuporanga prende homem que furtou objetos para comprar droga

Na madrugada de ontem (31), policiais militares da 3ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Votuporanga esclareceram furto e prenderam indivíduo por receptação.

Durante patrulhamento preventivo pela área central, visando coibir delitos, como furtos e roubos, a equipe policial do Comando de Grupo de Patrulha, ciente de furto ocorrido em um estabelecimento comercial, pela Rua Amazonas, onde fora furtado uma caixa de som acústica, um monitor de computador, um aparelho celular, uma carteira com documentos pessoais e cartão, perfumes, além de R$ 450,00 em dinheiro.

Como o local possui sistema de câmeras, foi possível visualizar toda a ação do autor do furto, onde na madrugada do dia 31, o indivíduo foi abordado e identificado, sendo que acabou por confessar a prática do furto e informou que trocou todos os produtos furtados por crack, com um indivíduo que residência pela Rua Rio Colorado, bairro Pró-Povo. Após diligências apenas a caixa de som foi recuperada com outro indivíduo.

Autor do furto e receptador conduzidos até a Central de Polícia Judiciária sendo indiciados, e após serem ouvidos, foram liberados.