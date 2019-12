Polícia Militar de Macaubal faz apreensão de drogas durante a madrugada

Durante patrulhamento pela Avenida Antônio Passos Lepes, os policiais militares de Macaubal avistaram uma motocicleta com dois indivíduos se aproximando de um rapaz que estava a pé pela via.

Ao perceber a presença da viatura policial, o condutor da motocicleta de cor preta , evadiu-se, não sendo possível abordá-lo, nem mesmo anotar o emplacamento.

Durante abordagem ao individuo M. que estava pela via, o mesmo resistiu, sendo necessário o uso de força física moderada para conter a fúria do meliante. Após ser contido foi submetido a busca pessoal sendo localizado, no interior de sua cueca um papelote de cor amarela contendo 31 porções de substância na cor verde, aparentando ser maconha e, ainda mais quatro notas de R$ 10,00 reais, que estava preso ao shorts, em sua cintura.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo, sendo necessário uso de algemas devido o receio de fuga. O indivíduo foi conduzido até a Central de Flagrantes de Votuporanga onde o delegado plantonista ratificou a prisão, permanecendo à disposição da Justiça.

O indivíduo passará por Audiência de Custódia e, em razão de diversas ocorrências, poderá permanecer preso em algum Centro de Detenção Provisória da região.