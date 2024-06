Polícia Militar de Buritama prende suspeito de espancar e matar colega

A Polícia Militar de Buritama, em uma ação rápida e eficaz, prendeu um homem acusado de espancar e matar um colega durante uma discussão na madrugada desta terça-feira. A vítima, Expedito Pereira de Souza Filho, de 56 anos, foi encontrada morta em uma residência localizada na Rua Maria Luiza dos Santos Rosa.

Por volta das 13h05, os policiais Cabo Montoro e Cabo Lucas foram acionados pelo Copom enquanto realizavam patrulhamento preventivo. Eles foram informados sobre uma ocorrência de agressão envolvendo uma vítima desacordada dentro de uma casa. No local, em conjunto com a equipe de ambulância do município, confirmaram o óbito de Expedito. Ele apresentava sinais evidentes de agressão, como olhos inchados, hematomas no pescoço e sangue no colchão.

Com base em informações fornecidas por populares, os policiais conseguiram identificar e prender o suspeito, L.S.S., um frequentador habitual da residência da vítima. Durante a abordagem, o acusado confessou detalhadamente o crime, facilitando o trabalho dos investigadores.

A cena do crime foi isolada para a realização de perícia técnica, e o corpo de Expedito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e toxicológicos. A investigação agora está a cargo da Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes do caso.

A rápida ação da Polícia Militar foi crucial para a elucidação do crime e a captura do suspeito.