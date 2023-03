Polícia Militar captura quatro procurados da Justiça em Votuporanga e região

Nesta terça-feira, durante patrulhamento ostensivo para reprimir a criminalidade as equipes policial-militares do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior capturaram quatro procurados pela justiça. Área da 1ª Cia PM – Fernandópolis: Fernandópolis e Ouroeste.

Área da 2ª Cia – Jales: Palmeira d’ Oeste.

Área da 3ª Cia – Votuporanga: Votuporanga.

Em Votuporanga, conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante patrulhamento da Atividade Delegada pela área central, fiscalizando a Praça da Matriz para manutenção da ordem pública e prevenindo a prática de crimes, a equipe policial visualizou um grupo de moradores de área livre sendo que vários deles eram desconhecidos da população local e da equipe policial. Foram abordados e realizada busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado, porém consultados via Banco Nacional de Mandados de Prisão, um dos indivíduos era condenado pela justiça, com mandado expedido pela Vara Única de Dracena.

Foi dado voz de prisão e conduzido até a Central de Polícia Judiciária permanecendo à disposição da Justiça.