Polícia Militar apreende mais de 1kg de maconha em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Polícia Militar apreende mais de 1kg de maconha em Fernandópolis

Na tarde desta quarta-feira, dia 14, a Polícia Militar de Fernandópolis realizou uma significativa apreensão de drogas no bairro Araguaia, após uma visualização de indivíduos em atitude suspeita.

De acordo com informações fornecidas pela corporação, a ação teve início quando os policiais perceberam dois homens em uma motocicleta trafegando pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em direção ao Jardim Araguaia. Os suspeitos foram vistos possivelmente trazendo drogas para a cidade.

Após a tentativa de abordagem, os policiais iniciaram um acompanhamento da motocicleta, que se deslocava em alta velocidade. Durante a perseguição, os agentes conseguiram interceptar o garupa, que carregava uma mochila contendo aproximadamente 1,301 kg de maconha. O condutor da motocicleta, no entanto, conseguiu fugir do local e segue foragido.

Além da droga apreendida, a Polícia Militar também recolheu um aparelho celular que estava em posse do suspeito detido. O homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. As autoridades continuam as buscas pelo condutor da motocicleta.

Essa apreensão representa mais um passo no combate ao tráfico de drogas na região, com a Polícia Militar intensificando as operações para garantir a segurança da população de Fernandópolis e arredores.