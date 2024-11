Polícia Civil inicia megaoperação para combate a fraudes eletrônicas

A fase 3 da ‘Operação CyberConnect’ teve início nesta quinta-feira (7) e é Coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) e Departamento de Polícia Judiciária do Interior Paulista (Deinter) 5, que são diretorias da Polícia Civil Paulista da Grande São Paulo e São José do Rio Preto.

De acordo com informações da própria Polícia Civil, cerca de 400 agentes estão nas ruas, com objetivo de cumprir 107 mandados em 21 cidades paulistas (capital, grande SP, todo interior e litoral) e uma capital do centro oeste. (Com informações da Polícia Civil/Colaborou Karol Granchi)