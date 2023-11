Polícia liberta vítima de suposto ‘tribunal do crime’ em Indiaporã

A vítima foi encontrada no cativeiro, sendo libertada. Vídeo mostra espancamento

Uma operação da Polícia Civil da região de Fernandópolis, com a participação Polícia Civil de Indiaporã e do Canil do BAEP de São José do Rio Preto, libertou hoje (16) uma pessoa que estava sendo mantida em cativeiro.

As investigações tiveram início após a notícia do desaparecimento e tortura da vítima. A polícia iniciou as diligências e, nesta quinta-feira (16), deflagrou a operação, cumprindo duas prisões preventivas e três buscas domiciliares, devidamente autorizadas pelo Juízo de Ouroeste.

Durante a realização das buscas, a vítima foi encontrada ainda no cativeiro, sendo libertada. O autor do sequestro/cárcere privado foi preso em flagrante.

Ainda foram apreendidos dois celulares e um pedaço de madeira com prego na ponta. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a vítima sendo espancada por um pedaço de madeira e o autor segurava uma arma na outra mão. O possível “tribunal do crime” advertia a vítima após um possível registro de furto cometido por ele e a venda dos objetos furtados.

(Região Noroeste)