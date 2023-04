Polícia investiga suspeitos de espalhar fake news sobre ataques

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP), investiga oito indivíduos que teriam espalhado notícias falsas de possíveis ataques em escolas da região. Esse tipo de mensagem que circula entre os alunos tem causado verdadeiro pânico e muitos não querem ir à escola.

Nesta última terça-feira, (11/04), a Delegacia Seccional de Rio Preto começou a interrogar os indivíduos que estão criando e espalhando mensagens falsas, com fotos de armas e áudios ameaçando atacar instituições de ensino da região. Oito pessoas foram identificadas pela polícia em Mirassol, Onda Verde, Orindiúva, Paulo de Faria, Rio Preto e Tanabi.

Todos os casos serão encaminhados para o Ministério Público de cada comarca. Alguns dos autores identificados são estudantes menores de idade, que também serão acompanhados pela a Vara da Infância e da Juventude.

Ontem, diversos alunos de Potirendaba, Tabapuã e Bady Bassitt também receberam ​fake News de possíveis ataques nas instituições. As direções das escolas afirmam que estes indivíduos estão se aproveitando do pânico causado pelos acontecimentos de ataques em escolas para disseminarem notícias falsas e espalharem pavor.

Na manhã de hoje, um encontro com 770 educadores de 96 cidades da região está sendo realizado em Rio Preto com o comando da Polícia Militar. O objetivo é discutir ações preventivas contra violência nas escolas, fazendo com que os professores aprendam a identificar os agressores e saibam quais medidas devem ser adotadas para proteger os alunos contra os ataques.

Gazeta do Interior