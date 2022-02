Motivo totalmente fútil, diz delegado que investiga assassinato

O delegado da DEIC de Rio Preto, João Lafayete Sanches Fernandes, informou na manhã desta segunda-feira (14), em entrevista coletiva, que instaurou inquérito para investigar o histórico da relação entre o advogado Celso Wanzo, de 58 anos, e o síndico Emerson Ricardo Fiamenghi, de 44 anos.

Wanzo levou um soco desferido por Fiamenghi, após o jogo do Palmeiras, time do qual era torcedor, na tarde de sábado, 12, caiu e morreu no Hospital de Base.

“Ainda estamos trabalhando com outras possíveis provas. Podemos até chegar na situação de homicídio doloso, mas depende das provas que vão chegar no decorrer do processo. Com certeza o motivo foi totalmente fútil, seja por discussão anterior ou por futebol. Se for isso configurado doloso, a pena pode chegar até 20 anos. Quero tentar concluir o inquérito policial esta semana ainda”, explica o delegado.

O caso vai ser investigado pelo 1º DP de Rio Preto e o delegado ainda ressaltou que, até onde se sabe, a vítima não teve como se defender da agressão, tendo sido pega de surpresa.

“O autor talvez não quisesse causar a morte, mas sua ação poderia sim levar à morte, sendo assim, imprudente. Também vamos investigar se poderia ter outro motivo a discussão que levou à morte”, frisa Lafayete.

Fiamenghi é síndico do prédio onde ambos, autor e vítima moravam, e a discussão ocorreu em frente ao condomínio onde existem câmeras de segurança. As imagens, segundo o delegado, foram solicitadas e serão essenciais para esclarecer várias dúvidas.

“Vamos investigar se existem outros fatores que pudessem ter levado a essa briga, já que surgiram boatos de que a vítima teria participado da diretoria de outra administração do prédio. Vamos ver as imagens e ouvir testemunhas”, afirmou Lafayete.

O delegado disse que o acusado será ouvido novamente ainda nesta segunda-feira (14). “Na primeira oitiva, o autor se reservou no direito de permanecer calado e depois da prisão, ainda não foi ouvido novamente. A qualquer momento desta segunda vou fazer nova oitiva com ele”, frisou.

Sobre a causa da morte, foi traumatismo craniano, no entanto, o delegado não sabe especificar se foi pelo soco ou pela queda. “Para elucidar esse detalhe, precisa do laudo necroscópico, onde o médico perito vai nos dizer do que ele morreu: se foi do soco ou da queda. Serão feitos exames periciais e vamos fazer a reconstituição do crime o quanto antes”.

Entenda o caso

O crime aconteceu no sábado (12), após o jogo final entre Palmeiras e Chelsea, quando, de acordo com testemunhas, o autor teria chegado na residência e de lá teria começado a insultar e ofender a vítima, e pedindo para que o advogado descesse para o hall de entrada do prédio.

Wanzo teria sido orientado por parentes e amigos a não descer, mas acabou indo ao encontro do autor do crime alegando que iria “apenas conversar”.

Ainda de acordo com o delegado e as testemunhas, a vítima chegou no hall de entrada e já teria sido surpreendida com o soco no rosto, sem tempo hábil de esboçar nenhuma reação.

O advogado foi imediatamente socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos. A morte aconteceu depois da elaboração do boletim de ocorrência e por isso o delegado de plantão prendeu o suspeito, porém, arbitrou fiança no valor de R$ 5 mil, valor este que foi pago e o indiciado solto.

Após a confirmação da morte do advogado, a juíza Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira decretou a prisão preventiva de Fiamenghi e o mesmo se entregou à Central de Flagrantes neste domingo (13), permanecendo, até o momento, preso na carceragem da DEIC à disposição da justiça.

O síndico apresentou diploma de nível superior e por este motivo está em uma cela especial.

