Polícia investiga possível estupro contra adolescente em festa

A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar o possível estupro contra uma adolescente de 16 anos em uma festa, na madrugada de ontem (16), em uma chácara em Engenheiro Schmitt.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no local com o namorado quando houve soltura de fogos de artifícios. A adolescente, que toma medicação específica para ansiedade, teve uma crise e tomou uma dose a mais da medicação recomendada.

Ainda de acordo com o registro policial, a menor sentiu sono e deitou em um quarto com o namorado, mas o tio do aniversariante não deixou que os dois dormissem juntos. De madrugada, a adolescente acordou e encontrou o namorado na sala de estar. Ela alegou sentir muitas dores na região genial e relatou o caso para a mãe dela.

A Polícia requisitou exames no Instituto Médico Legal (IML) que deverão comprovar se houve estupro.