Polícia Militar apreende adolescente procurado pela Justiça em Valentim Gentil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quarta-feira, dia 27, policiais militares do 7º GP da 3ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Valentim Gentil apreenderam menor.

Durante patrulhamento preventivo pela área central pelo município a equipe policial localizou um adolescente, conhecido nos meios policiais, que possuía em seu desfavor mandado de prisão expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga, decorrente de Ato Infracional de Violência Doméstica.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o menor permaneceu à disposição da Justiça aguardando internação na Fundação Casa.