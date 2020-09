Polícia investiga morte de menino de 5 anos encontrado pelo padrasto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP instaurou inquérito para investigar a morte da criança; mãe do menino passou mal e precisou de atendimento médico.

A Polícia Civil está investigando a morte de um menino, de cinco anos, que foi encontrado morto, na sala de casa, nesta sexta-feira (18), no bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto/SP. O corpo foi enterrado neste sábado (19), às 11h, no cemitério São João Batista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados até o local depois que o padrasto encontrou o menino com o corpo gelado e endurecido.

O corpo da criança, segundo o padrasto, estava para fora do colchão que ele costumava dormir com mais dois irmãos, na sala da casa.

O homem, de 24 anos, disse ainda que colocou a criança no chuveiro, mas o ele não respondeu aos estímulos.

De acordo com o padrasto, ao pegar o menino no colo, ele havia defecado.

POLÍCIA

Quando a polícia chegou no local, o menino estava sem roupa, enrolado em um lençol no chão da sala.

A morte dele foi constatada pelo médico do SAMU no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico legal) onde passou por exames que devem apontar a causa da morte.

VIZINHA

Uma vizinha contou aos agentes que o menino era sempre muito ativo e aparentemente bem tratado pelo casal.

Ainda segundo ela, a criança passou o dia com os irmãos brincando em uma piscina para se refrescar do calor.

MÃE

A mãe, de 29 anos, passou mal e precisou ser atendida. No corpo do pequeno não havia sinais de violência ou maus-tratos.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte da criança.

FONTE: Informações | sbtinterior.com