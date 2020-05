Hospital de Base alerta para mensagem falsa de ajuda para criança

O Hospital de Base de Rio Preto emitiu um comunicado na manhã deste domingo (24) alertando sobre uma informação falsa que circula nas redes sociais sobre ajuda a uma criança de apenas seis dias, que teria sido abandonada e atacada por um cachorro. O texto veiculado nas redes sociais ainda solicitava doações de roupas para crianças. O Hospital ainda procurou a Polícia Civil para lavrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

As mensagens começaram a circular no último sábado (23). O texto, divulgado em vários perfis, afirmava que o bebê estava ferido e foi levado para o Hospital de Base. No entanto, a assessoria de imprensa do hospital afirmou que nenhuma criança com o perfil deu entrada tanto no HB quanto no Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

O texto pedia doações como roupas, fraldas e até dinheiro para a criança. No entanto, diferentes endereços foram passados nas diversas postagens, o que chamou a atenção do hospital.

A reportagem do DLNews ainda entrou em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher e com os Conselhos Tutelares Norte e Sul de Rio Preto. Ninguém registrou qualquer ocorrência com uma criança.

O Hospital ainda procurou a polícia e registrou o caso na Central de Flagrantes.