Polícia investiga estupro de cachorra em Parisi

Homem foi flagrado praticando sexo com animal em abrigo.

Uma protetora de animais de Parisi denunciou o ‘estupro’ de uma cachorrinha à Polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil. O animal teria sido vítima do abuso no Recinto de Exposições, onde estava abrigada.

De acordo com a protetora, um cuidador do local teria flagrado um homem com calça abaixada e praticando sexo com a cadelinha. O zelador teria corrido e avisado a responsável pelo animal, mas quando retornaram ao recinto o abusador tinha fugido. A cadelinha sofreu ferimentos e passa por atendimento veterinário.

Câmeras de monitoramento próximas do local podem ajudar na identificação do autor dos maus-tratos.

O caso está sendo investigado.

Votuporanga Tudo – Foto: A Cidade