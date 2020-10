O agressor era refugiado e vivia na cidade de Evreux, a noroeste de Paris. Ele não era conhecido pelos serviços de inteligência, disse o promotor Jean-François Ricard.

Uma fotografia do corpo do professor foi descoberta no telefone do agressor, que chegou a postá-la no Twitter, com a seguinte mensagem: “Em nome de Alá, o mais gracioso, o mais misericordioso, … ao Macron, líder dos infiéis, executei um de seus cães infernais que ousou depreciar Mohammad.”