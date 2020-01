Cratera se abre no meio de via na China, engole ônibus e deixa mortos

Imagens exibidas pela mídia estatal chinesa mostram o coletivo caindo na cratera, que chegou a cerca de 80 metros quadrados na cidade de Xining.

Algumas pessoas se aproximaram na tentativa de ajudar os passageiros. A cratera se abriu ainda mais, e essas pessoas também caíram no buraco. Logo depois, aconteceu uma explosão. O acidente ocorreu por volta das 17h30 no horário local.

As autoridades investigam o caso. As vítimas ainda não foram identificadas, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua. O ônibus foi retirado do buraco nesta terça.