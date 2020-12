A Polícia Ambiental flagrou dois homens praticando pesca predatória na modalidade “sub aquática”, na manhã desta quinta-feira (10), no rio Cubatão, em Mendonça. A modalidade desse tipo de pesca é proibida durante o período de piracema.

Durante patrulhamento ambiental terrestre nas margens do rio, com o objetivo de coibir infrações de pesca predatória, os policiais avistaram um faixo de luz suspeito no manancial, onde após algum tempo de monitoramento, flagraram a pesca irregular, na modalidade “sub aquática”, mediante a utilização de “aparelhos de respiração artificial”, e com os outros petrechos de pesca sub aquática, além de um caiaque.

Foram apreendidos nove quilos de pescados diversos. Os dois pescadores foram multados no valor de R$ 1.760 cada.

Todos os materiais foram apreendidos e encaminhado na sede do 1º Pelotão de Policiamento Ambiental.