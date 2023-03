Polícia Ambiental de Votuporanga comemora o Dia Mundial da Água

Nesta quarta-feira, 23, data em que se comemora o Dia Mundial da Água, a Polícia Ambiental com sede em Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga realizou diversas atividades alusivas ao dia.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br foi realizada atividade de Educação Ambiental, em parceria com a SAEV Ambiental, através de uma visita à Estação de Tratamento de Água do município de Votuporanga, sendo que na ocasião foram dadas diversas orientações as crianças sobre as formas de preservação da água e seus processos de tratamento para o consumo humano.

E ainda, os policiais ambientais realizaram o plantio de 130 mudas de espécies nativas na área de preservação permanente (nascente) do córrego afluente do Ribeirão Arara no município de Santa Albertina, com a participação de autoridades, como o Prefeito, 1ª Dama e Secretários), Representantes do Setor Sucroalcooleiro, Sabesp e proprietários da região.

Foi realizada atividades de educação ambiental e plantio de mudas às margens do córrego da mula, município de Santa Fé do Sul, junto à comunidade local, contando com a participação do Secretário Municipal do Meio Ambiente, do engenheiro agrônomo da casa da agricultura, além de outras pessoas pertencentes à municipalidade.

E ainda realizada atividade de Educação Ambiental, em parceria com a SABESP, com alunos da Escola Municipal Miguel Risk, através de uma visita ao poço de captação 05 e Setor Técnico de Operação no município de Fernandópolis, sendo que na ocasião foram dadas diversas orientações para as crianças sobre as formas de preservação da água e seus processos de tratamento para o consumo humano.

A Operação contou também com policiamento ostensivo e preventivo, tanto por terra como policiamento náutico, sendo flagrada diversas irregularidades como:

– destruição mediante bosqueamento e desmatamento em fragmento florestal nativo;

– depósito e a venda de madeira nativa sem licença válida e em desacordo com o licença obtida;

– prática de pesca predatória com a utilização de rede de emalhar mediante método não permitido.

De acordo com a tenente Sarah Carvalho – comandante da Polícia Ambiental de Votuporanga, a operação se estende até esta quarta-feira.