Polícia Federal prende homem com R$970,00 em cédulas falsas em São João do Marinheiro

A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira, 6/1, cento e trinta cédulas falsas de R$ 5, onze de R$ 20 e duas R$ 50, totalizando R$ 970,00, no distrito de São João do Marinheiro, município de Cardoso/SP. Um homem foi preso em flagrante após receber as cédulas falsas pelos Correios.

Após receber informações sobre a comercialização de cédulas falsas que seriam entregues via Correios, uma equipe da PF foi até o local e prendeu em flagrante o homem que recebeu o envelope com as cédulas falsas.

O homem responderá pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, estando sujeito à pena de três a doze anos de reclusão.

A Polícia Federal continuará com as investigações para identificar outras pessoas eventualmente envolvidas na prática do crime.