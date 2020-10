O trecho das investigações no qual o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, foi citado será remetido para o Tribunal Regional Federal (TRF), que é o órgão que tem competência para investigar pessoas com foro privilegiado. No inquérito, que já foi para a Justiça Federal, ele não é investigado.

Por nota, a Prefeitura de Araçatuba disse que, pautada na forma que as investigações foram conduzidas, com impressões da autoridade policial, já era esperado o contexto do seu relatório final, curiosamente apresentado em meio de uma campanha eleitoral, como observou o juiz de direito do caso.