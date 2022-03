POLÍCIA E CORPO DE BOMBEIROS FAZEM FORÇA-TAREFA PARA ENCONTRAR HOMEM QUE CAIU EM BARRANCO

Uma força-tarefa da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do canil do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep) se mobiliza para encontrar Leo Roberto de Oliveira, de 49 anos, desaparecido desde o último sábado (05) entre Ibirá e Potirendaba.

De acordo com informações preliminares apuradas, Leo é morador de Ibirá e estaria transtornado, dizendo que estava sendo perseguido. Na sequência, ele teria colocado a namorada, de 40 anos, em uma caminhonete e seguido para uma estrada de terra. Ele também teria ameaçado tirar a própria vida e a da mulher.

Antes de desaparecer, Leo teria caído em um barranco perto de um rio – ele teria batido a cabeça e ficado desacordado. A namorada dele, que estava machucada após ser agredida, conseguiu pedir ajuda a um homem que trabalhava na manutenção de uma rodovia.

Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

A caminhonete de Leo foi localizada na manhã desta terça-feira abandonada em uma área rural. Os policiais fazem buscas, mas ele não foi encontrado. Quem tiver informações sobre ele, deve ligar na Polícia Civil de Potirendaba pelo telefone (017) 3249-1257.