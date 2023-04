Polícia de Riolândia conduz ex-aluno a delegacia por averiguação de conversa sobre massacre em escola

Policiais militares da 5ª Companhia de Riolândia-SP conduziram ao Distrito Policial ex-aluno para averiguação de fake news naquela cidade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br por solicitação da diretora da escola, a equipe policial compareceu na Unidade de Ensino “Clarinda Machado de Souza”, onde a mesma declarou que a mãe de uma aluna da escola mostrou prints que um ex-estudante enviou, onde pedia para os alunos não irem para a escola pois no dia seguinte haveria um massacre, que poderia ser uma brincadeira, mas também poderia ser verdade.

No print tinham fotos de soco inglês, faca, facão e uma pistola.

Diante dos fatos os policial militares se deslocaram até a residência do ex-aluno que se prontificou a acompanha-los até a Central de Polícia Judiciária, que mostrou as mensagens do seu celular e disse que printou as mensagens de um tal de Gabi, que acredite ser de São José do Rio Preto ou Votuporanga.

Foi elaborado o Boletim de Ocorrência de Comunicação de Fato para investigação e as partes liberadas.