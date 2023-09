Polícia Civil prende suspeito de estuprar menina de 12 anos em Bady Bassitt

Segundo investigações, o homem de 27 anos teria conhecido a vítima por um aplicativo na internet

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (22/9), em Bady Bassitt, um homem suspeito de estuprar uma menina de 12 anos na casa dele, no Jardim Mônaco.

Segundo a polícia, as investigações apontaram que o suspeito teria conhecido a menina na internet, pelo Instagram. O homem teria marcado um encontro com a vítima na casa dele no dia 28 de agosto e tido relações sexuais com ela. O ato configura como estupro de vulnerável.

Hoje, os policiais cumpriram o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra o suspeito. Ele foi encaminhado para a Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC), onde deverá ficar preso por 30 dias até a polícia encerrar o inquérito.

www.gazetaderiopreto.com.br/