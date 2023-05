Polícia Civil prende rapaz acusado de homicídio em Valentim Gentil

Policiais civis de Valentim Gentil cumpriram na tarde desta segunda-feira, dia 15, um mandado de prisão contra um rapaz suspeito de homicídio.

Conforme informações obtidas pela reportagem do votunews.com.br junto à Delegacia de Polícia, policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva em desfavor de L.C, determinado pela 2°Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Após os procedimentos necessários, o preso foi encaminhado à Central de Flagrantes e custódia de Votuporanga/SP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão é decorrente da investigação do homicídio de H.F, morto com um disparo de arma de fogo enquanto caminhava em via pública no último dia 01/03.

Depois de diversas diligências no decorrer da investigação, os policiais da unidade reuniram uma vasta prova técnica, que evidenciaram, de maneira robusta, a autoria do crime.

