Homem é preso após estrangular e agredir companheira com paulada na cabeça

Segundo o boletim de ocorrência, agressões cessaram quando vítima também golpeou o homem foi madeira

Um homem de 35 anos foi preso após estrangular e agredir a companheira com uma paulada na cabeça, na noite de quarta-feira (7), no bairro Alto da Boa Vista, em Araçatuba (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria agredido a mulher de 31 anos depois de um desentendimento.

A vítima contou aos policiais que caiu após a paulada e, em seguida, o homem bateu a cabeça dela contra o chão e a estrangulou.

Ainda de acordo com o registro policial, as agressões só cessaram quando a mulher também o golpeou na cabeça com um pedaço de madeira.

Os dois foram levados para o pronto-socorro, mas o agressor não quis ser atendido e ainda ameaçou a companheira de morte no local. A mulher foi atendida e liberada logo em seguida.

O homem foi preso em flagrante por violência doméstica.