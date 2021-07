Polícia Civil prende homem com armas em Nhandeara

Um morador de Nhandeara foi preso ontem (20) por posse ilegal de arma de fogo pela Polícia Civil. O homem era investigado e uma ordem de busca e apreensão foi expedida pela Justiça daquela Comarca.

Policiais de Nhandeara com apoio da equipe de Macaubal cumpriram as buscas e localizaram na casa do investigado um revólver calibre 38 e duas espingardas, além de munição, equipamentos para recarga e de caça e pesca.

O homem foi enquadrado com base no Estatuto do Desarmamento e preso em flagrante, porém, pagou fiança para aguardar decisão da justiça em liberdade. votutudo