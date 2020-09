De acordo com a polícia, nas últimas semanas os policiais receberam denúncia sobre uma quadrilha que contrabandeava cigarros do Paraguai para distribuir em São José do Rio Preto e região.

A polícia foi até a casa do rapaz e encontrou no local um carro cheio de cigarros do Paraguai. No veículo havia 57 caixas grandes caixas, com 50 caixas menores, totalizando 28,5 mil maços de cigarro.