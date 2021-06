Delegacia da Mulher investiga estupro contra menina encontrada chorando

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto vai investigar suposto estupro contra uma menina de 11 anos de idade, encontrada chorando pela Polícia Militar na tarde de ontem (31), em uma padaria na Vila Esperança.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi até o local após receber a ligação de uma mulher após ela sair de casa. Os PMs deram que deu apoio à menina até a chegada dos policiais.

Ainda de acordo com o registro, a vítima disse que os abusos cometidos pelo seu padrasto, de 42 anos, aconteceram com frequência quando ela tinha dos seis aos nove anos de idade. Ontem, antes de ir trabalhar como ajudante geral, o homem teria cometido o estupro novamente.

A mãe da criança teria se mostrado surpresa com as declarações da filha e disse que o marido, pai de sua outra filha de oito anos, é carinhoso com as crianças. A mulher também teria afirmado que a filha de 11 anos apresentou comportamento estranho recentemente.

Ela foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos em relação às investigações e o suspeito já deixou a casa da família.