Com 250 vagas, Muffato faz mutirão do emprego em Fernandópolis

O Grupo Muffato está com 250 vagas de emprego abertas na unidade que abrirá em Fernandópolis. Para preencher os postos de trabalho, o grupo firmou uma parceria com a Agência do Trabalhador e fará um mutirão do emprego entre os dias 1º e 3 de março.

A seleção acontecerá das 8h às 18h na Escola Municipal Coronel Francisco Arnaldo Silva – rua Milton Terra Verde, 732, Jardim América. Segundo a empresa, é necessário levar a carteira profissional de trabalho, CPF e RG. Além disso, o uso da máscara de proteção é indispensável.

No dia 1º, serão distribuídas o total de 3 mil senhas de agendamento de entrevistas, que acontecerão até o dia 3. As 250 vagas de emprego estão distribuídas em funções diversas, como: recepcionista, zeladora, agente de prevenção, ajudante de armazém, operador de empilhadeira, repositores de bazar, mercearia, perecíveis, hortifruti, operadores de caixa, orientador de caixa e auxiliar de estacionamento. Interessados também poderão se candidatar por meio do portal: https://grupomuffatovagas.gupy.io/.

A unidade de Fernandópolis foi anunciada em setembro de 2020 e a inauguração deve acontecer nos próximos meses. O grupo investiu cerca de R$ 35 milhões para a construção da unidade no município.

O empreendimento da rede de supermercados e hipermercados, que será no formato atacarejo, ocupará uma área construída de 14 mil m² na Rua Luiz Brambatti, esquina com a avenida Getúlio Vargas, às margens da SP-320.

Região Noroeste