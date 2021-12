Polícia Civil deflagra Operação Pix para desarticular quadrilhas

A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), às 5h, a ‘Operação Pix’ que tem o intuito de desarticular duas quadrilhas especializadas em golpes de estelionato. Dezesseis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Caieiras, Guarulhos e Mogi das Cruzes.

Os mandados ficaram a cargo de equipes do Núcleo de Polícia Judiciária dos 1º, 2º e 5º DPs rio-pretenses, através do seu Setor de Investigações Gerais (SIG). A ação também contou com o apoio Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Garra Dope.

Aproximadamente 200 pessoas que estão envolvidas na atividade criminosa já foram identificadas durante o cumprimento dos mandados que têm o propósito de colher provas que colaborem na identificação e prisão dos integrantes das quadrilhas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações da operação iniciaram em fevereiro de 2021, quando mãe e filha foram presas acusadas de cometerem o crime de falso sequestro, o que colaborou na identificação do líder do golpe, que estava preso no Rio de Janeiro.

Oito meses depois, em outubro, a Polícia Civil teve êxito em prender os membros de uma quadrilha que era especializado no ‘Golpe da OLX’, no qual os criminosos fraudavam os anúncios do site de compra e venda. A atividade contou com o apoio das policias civis de Mato Grosso e Santa Catarina.

Na mesma ação os policiais prenderam em Cuiabá um dos líderes dos estelionatários junto com outros membros. E durante as investigações os policiais também prenderam em Florianópolis um dos maiores ladrões de carga do Brasil.