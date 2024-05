Polícia Civil de Populina captura indivíduo procurado e apreende arma em operação bem-sucedida

Em uma operação conduzida pela Polícia Civil de Populina, uma cidade situada na região de Fernandópolis, um indivíduo procurado pela justiça foi capturado e uma arma de fogo foi apreendida. A ação, desencadeada após o registro de um boletim de ocorrência relatando ameaças envolvendo um indivíduo armado, resultou na detenção do suspeito e na retirada de circulação de um revólver calibre 38.

As investigações, iniciadas com base nas informações contidas no boletim de ocorrência, levaram os agentes da Polícia Civil a identificar o suspeito e representar por um mandado de busca. O mandado foi cumprido com sucesso, culminando na prisão do indivíduo e na apreensão da arma de fogo.

Durante as diligências, a esposa do suspeito forneceu informações que levaram os policiais até a residência de uma amiga, onde a arma estava guardada. A colaboração da amiga foi crucial para a recuperação do revólver, que estava municiado com seis projéteis. Além disso, a arma estava niquelada e possuía a numeração 95719. No total, foram apreendidas quatro munições íntegras e dois cartuchos picotados.

Os envolvidos foram autuados em flagrante delito. Em uma extensão da operação, um homem de 39 anos foi preso na cidade de Mesópolis após a execução de um mandado de prisão temporária. Ele era procurado pela justiça por envolvimento em um crime de roubo ocorrido em Populina.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança pública e seguirá atuando de forma incansável para garantir a ordem e a tranquilidade da comunidade.

* Com informações de Região Noroeste