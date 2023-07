1ª Cavalgada Beneficente de Ipiguá terá renda revertida para o Hospital de Base

Evento deve reunir mais de 1 mil pessoas neste domingo (16).

Mais de 1 mil pessoas são esperadas na 1ª Cavalgada Beneficente de Ipiguá em prol do Hospital de Base (HB) de Rio Preto, que será realizada neste domingo (16), a partir das 9h. O evento, promovido pelo Haras Zé Istuque, tem o objetivo de arrecadar recursos para proporcionar melhorias no atendimento e estrutura do hospital.

De acordo com Edna Istuque, uma das organizadoras da cavalgada, o grupo vai sair do Haras Zé Istuque às 9h, percorrer um trajeto de sete quilômetros e retornar ao haras, onde será servido um delicioso almoço, com música ao vivo. “Estamos preparando dois bois no rolete e todos os acompanhamentos. Será um dia de festa, com animação de várias duplas sertanejas”, afirma.

Edna conta que a ideia de ajudar o HB surgiu há quatro anos, quando José Istuque Bueno, o proprietário do haras, começou a ter problemas de saúde e utilizar os serviços do hospital. “Como sempre foi muito bem atendido, o Zé Istuque resolveu retribuir à instituição. Começamos com leilão de gado, mas este ano decidimos promover uma cavalgada porque ele está internado no HB”, explica.

A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, diz que parcerias com esta são de extrema importância. “É muito gratificante saber que um paciente reconhece a qualidade dos serviços prestados e se sente feliz em poder retribuir para que mais pessoas possam ser bem atendidas. É uma iniciativa a ser celebrada”, completa.

Os ingressos para a 1ª Cavalgada Beneficente em prol do HB custam R$ 50 (antecipado) e R$ 60 (no dia evento). Para adquirir os ingressos e outras informações, basta entrar em contato pelo telefone (17) 99275-5665 ou 99791-5703.