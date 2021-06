Jales fecha a semana com 13 mortes por Covid-19; foram mais dois óbitos em 24 horas

Jales fecha mais uma semana com números tristes e que comprovam a gravidade do momento. Foram registrados 589 notificações de casos suspeitos para Covid-19 só nesta semana. 195 pessoas a mais do que as notificadas na semana passada.

O município também recebeu mais 171 resultados positivos para Covid-19 e atingiu o número de 220 óbitos desde o início da pandemia com 13 registros só nesta semana, que foi a mais letal no município desde abril. Abaixo o gráfico confeccionado pelo FocoNews e em seguida as informações do boletim atualizado nesta sexta-feira, 11 de junho.

A Vigilância Epidemiológica informa que foram registradas 95 notificações de casos suspeitos para o novo Coronavírus desde a última publicação do Informe, divulgada ontem, 10 de junho. Entre estes casos ou os notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 52 testaram como negativos, 6 foram descartados por critérios epidemiológicos e outros 48 receberam resultados positivos.

Os casos positivos foram diagnosticados em: uma criança de 2 anos; adolescentes de 11 e 16 anos; mulheres de 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 44 (duas), 46 (duas), 47, 48, 49 (duas), 51, 54, 57 (duas), 60 e 86 anos; homens de 19, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 36, 39, 43, 44, 46 (dois), 47 (dois), 48, 52, 54, 62 e 63 anos.

As unidades notificadoras destes casos confirmados são: Arapuã (06), Jacb (05), Municipal (08), Novo Mundo (03), Núcleo Central de Saúde (01), Paraíso (10), Roque Viola (04), Rural (01), São Jorge (07) e Uniamérica (03).

Mais 38 pessoas foram recuperadas da doença e liberadas do isolamento domiciliar. Atualmente Jales tem 6.012 pacientes curados.

Com pesar, informamos os registros de dois novos óbitos em nosso município. Na manhã da quinta-feira, 10 de junho, faleceu um homem de 47 anos que estava internado em General Salgado. Nesta sexta, 11, faleceu um homem de 49 anos, internado na Santa Casa de Jales.