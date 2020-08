Soldador José Antônio Miranda da Silva foi preso em junho desse ano e a polícia identificou, até a conclusão da investigação, 17 mulheres estupradas por ele, sendo que três foram mortas.

As vítimas têm idades entre 17 a 64 anos. O primeiro crime, segundo a polícia, foi em 2018. Ainda de acordo com o delegado, das 17 vítimas, três delas foram mortas e nove sofreram tentativa de homicídio. A vítima que o criminoso assumiu ter agredido é a monitora Adriana de Melo. A ossada dela foi encontrada em um terreno, no bairro Vila Toninho, no ano passado.

O suspeito j á cumpriu 20 anos de pena por homicídio e estupro , mas foi solto em 2017. Ou seja, ele cometeu todos os estupros e homicídios em três anos.