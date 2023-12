Macedônia faz Passeio Ciclístico em Família com apresentação teatral

Macedônia se prepara para um evento familiar vibrante e gratuito: o “Passeio Ciclístico em Família”, no sábado, dia 23/12. A concentração será às 17h em frente à escola Felício, animada pela apresentação da Cia Matulandante. A saída do passeio está marcada para as 18h, com destino à Praça da Matriz, onde ocorrerá mais uma apresentação da Cia Matulandante.

O evento promete ser um dia de diversão e atividades para todas as idades, incluindo premiações para as bicicletas mais enfeitadas, tanto masculinas quanto femininas, em diferentes faixas etárias – de 1 a 14 anos, e de 15 a 100 anos. Também serão premiados o ciclista mais jovem e o mais velho pedalando.

Este evento é realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com Gestão e Produção da APAA e correalização do município de Macedônia.

Evento:

Atração: Passeio Ciclístico em Família

Artistas: Cia Matulandante

Data: Sábado, 23/12

Horário: Concentração às 17h; Saída às 18h

Local: Saída da escola Felício, término na Praça da Matriz

Endereço: Escola Felício, Macedônia, SP

Classificação indicativa: Livre

Gratuidade: Evento gratuito