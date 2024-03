Polícia Civil apreende 156 tijolos de pasta base de cocaína em Bálsamo

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto (SP) apreendeu nesta terça-feira (19/3), 156 tijolos de pasta base de cocaína avaliados em R$ 6 milhões, em um barracão às margens da rodovia Euclides da Cunha, em Bálsamo, cidade próxima.

Segundo a Polícia Civil, investigadores da DISE receberam informações de que um esquema de transporte de drogas estava armado até a região de Rio Preto, para abastecer outros traficantes. Essas informações também eram trocadas com policiais de Mirassol (SP).

Ainda de acordo com a polícia, investigadores da DISE identificaram que o entorpecente era trazido em caminhões até a funilaria em Bálsamo, onde os suspeitos retiravam as drogas de esconderijos da caçamba e faziam a subdivisão.

No local, as equipes perceberam a chegada de uma carreta e que havia barulho no interior do barracão, supostamente de pessoas mexendo em lataria com ferramentas. Pela fresta da porta, os policiais viram um homem puxando tijolos de droga que estavam em uma longarina na parte superior da caçamba de um caminhão bitrem. Ele já havia removido metade da carga da carreta dianteira.

Os policiais entraram no barracão, contiveram o suspeito e retiraram o restante da cocaína que estava na carreta traseira. De acordo com a DEIC, a pasta base pura de cocaína apreendida, após misturada, poderia render três ou quatro vezes mais.

O homem de 51 anos, que descarregava o material, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. As investigações continuam com o objetivo de identificar mais integrantes da organização criminosa. SBT Interior