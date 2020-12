Durante fiscalização, um carro com duas pessoas foi abordado no quilômetro 73 da rodovia. Questionados sobre a origem e destino e os motivos da viagem, eles disseram que tinham ido até Foz do Iguaçu (PR) resolver questões da empresa de reciclagem deles, mas entraram em contradição em alguns pontos.

Por causa da contradição e do nervosismo apresentado pela dupla, a polícia fez uma vistoria no veículo, sendo encontrado no interior de tanque de combustível 27 Iphones e 12 perfumes importados, além de mais 30 perfumes e cinco vidros de cosméticos, também importados, no porta malas.