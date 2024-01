Polícia apreende drogas e dinheiro durante patrulhamento em Votuporanga

Em uma ação de rotina, as forças de segurança de Votuporanga realizaram um importante avanço na luta contra o tráfico de drogas na região. Durante o patrulhamento em um conhecido ponto de venda de entorpecentes, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou refugiar-se em sua residência, mas foi prontamente abordado pelos oficiais.

Na busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$270,00 em espécie, cuja origem o indivíduo não soube explicar. As investigações se aprofundaram com uma busca na residência do suspeito, onde as autoridades localizaram duas grandes porções de cocaína. Segundo as estimativas, essas porções poderiam ser fracionadas em aproximadamente 30 doses para venda.

O suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. Após ser ouvido pelo delegado responsável, surpreendentemente, ele foi liberado. É importante destacar que o indivíduo colaborou com as buscas, guiando os oficiais ao local onde a droga estava armazenada. A ação policial foi documentada e servirá como parte da investigação contínua para combater o tráfico de drogas na cidade.

Esta operação reforça o compromisso das autoridades locais em manter a segurança e o bem-estar da comunidade de Votuporanga, mostrando a eficácia das forças de segurança no combate ao crime organizado.