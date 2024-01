As aves foram encontradas em gaiolas no quintal da casa, sem qualquer documentação ou anilhas que comprovassem sua origem legal. Após inspeção veterinária, constatou-se que os pássaros apresentavam boas condições de saúde. Dessa forma, todos foram soltos em seu habitat natural.

Na manhã desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, policiais do 4o Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizaram uma operação em uma residência na área urbana de Ibirá, interior de São Paulo. No local, os agentes encontraram 124 aves da espécie Canário-da-terra mantidas em cativeiro ilegal.

O responsável pelo cativeiro, cuja identidade não foi revelada, foi autuado pelos crimes ambientais de manter animais nativos em cativeiro e de causar maus-tratos aos bichos. Ele responderá pelos atos na Justiça.

A polícia alerta que manter aves silvestres em cativeiro é crime punido com até um ano de detenção, além de multa. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones do Batalhão Ambiental.